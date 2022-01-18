Под этим номером в основной сборной России играл нападающий "Зенита" Артём Дзюба, у которого натянутые отношения с агентом Сафоновым.
— Да, было такое. Но почему — я не спрашивал. Может, отношения у них не сложились? Или просто номер не нравится… Не знаю. Так в первой сборной не я решаю: какой номер дали, с таким и играешь. Там почти каждый сбор новый номер. Если достанется 22-й, буду играть под ним. В молодежке — 9-й, меня устраивает, — рассказал футболист в интервью "Матч ТВ"
33-летний Дзюба в 55 матчах за национальную сборную России, забив в этих встречах 30 голов и 16 голевых передач. После назначения главным тренером сборной Валерия Карпина, нападающий "Зенита" ни разу не выходил на поле в футболке команды и не попадал в окончательный состав на предстоящие матчи.
19-летний Тюкавин принял участие в девяти матчах за сборную России U21, забив три гола.
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Тюкавин признался, что агент посоветовал не брать ему в сборной номер Дзюбы
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, вызывающийся в сборную России U21, признался что его агент Алексей Сафонов посоветовал не брать в команде "22" номер.
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