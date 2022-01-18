Левандовски — о матче с Россией: надеюсь, что смогу повлиять на ситуацию своими голами

Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал предстоящий матч против сборной России

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— Конечно, отобраться на чемпионат мира будет непросто, но мы готовы к вызовам, которые ждут нас в плей-офф. Нам предстоит играть против сильных команд и выдающихся игроков, но наша цель — принять участие в чемпионате мира.



Мы хорошо подготовимся и будем продолжать верить в себя. Я надеюсь, что смогу повлиять на ситуацию своими голами. Буду готовым и отдам все свои силы, — цитирует Левандовски Bayern & Germany.



24 марта на стадионе "Лужники" в Москве пройдёт матч между сборными России и Польши. Это полуфинальная встреча стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Победитель пары встретится со сборной Швеции или Чехии 29 марта.



33-летний Левандовски выиграл награду лучшему футболисту года The Best. В нынешнем сезоне польский нападающий в 27 матчах во всех турнирах забил 34 гола и отдал три голевые передачи.