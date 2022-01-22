Полуфинальный стыковой матч ЧМ-2022 Россия - Польша состоится 24 марта 2022 года в "Лужниках". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В случае победы в финальном стыковом матче россияне также в Москве сыграют против победителя пары Швеция - Чехия.
Ранее Польский футбольный союз (PZPN) решил прекратить сотрудничество с Паулу Соузой. СМИ называли кандидатами на вакантный пост Фабио Каннаваро, Славена Билича, Андрея Шевченко и Адама Навалку.
"Даже нам хотелось бы определенности: кто будет, к чему нам готовиться. Потому что все, к чему мы готовились до этого, это одно. А теперь вообще непонятно, под кого готовиться: какой тренер, как будет играть команда, по какой схеме. Ничего непонятно", - цитирует Карпина Матч ТВ.
Карпин желает, чтобы Польша поскорее определилась с главным тренером
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии наставника у команды Польши перед стыковыми матчами.
Фото: РФС