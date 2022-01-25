Напомним, эта игра пройдет 24 марта 2022 года в Москве.
Как сообщает источник, польская делегация посетила два стадиона в российской столице - "Лужники" и "ВТБ Арену", где свои домашние матчи проводит "Динамо".
Ранее РФС объявил, что стыковые матчи ЧМ-2022 пройдут в "Лужниках". Позже СМИ сообщили, что есть вероятность проведения матча именно на "Динамо" - в "Лужниках" есть проблемы с газоном. Но ключевой фактор - ситуация с коронавирусом. Возможно, допустимая квота зрителей на игру может составить 25-30% - в этом случае визуальная поддержка будет лучше на менее вместительной арене.
Стартовый свисток в матче Россия - Польша прозвучит в 20:00 мск. В случае победы в финальном стыковом матче россияне также в Москве сыграют против победителя пары Швеция - Чехия.
Источник: РБ Спорт
СМИ: делегация Польского футбольного союза смотрела два стадиона - "Лужники" и "Динамо"
Делегация Польского футбольного союза (PZPN) нанесла визит в Москву в рамках подготовки к стыковому матчу отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной России.
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