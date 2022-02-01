Напомним, что сборная России уступила команде Хорватии на выезде в последнем туре группового этапа отбора на ЧМ-2022 (0:1).
По словам Кругового, главный тренер сборной России Валерий Карпин после игры предъявил претензии футболистам команды. Круговой также отметил, что россияне показали не лучшую игру, поскольку психологически не справились с серьезной ответственностью.
"Предъявлял ли нам претензии Карпин после игры? Конечно. У нас же вообще мяч не держался. Постоянно выносили его. Погода внесла свои коррективы, но, думаю, давила на нас большая ответственность за результат, отсюда и было много сумбура в действиях - это все в большей степени психология, а не уровень мастерства игроков на поле", - заявил Круговой.
Отметим, что сборная России заняла второе место в группе и выступит в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира. Команда Хорватии вышла на турнир, заняв первое место в группе.
Источник: Sport24
Круговой: Карпин сказал, что при должной работе я буду играть в сборной России
Круговой: в матче с Хорватией у нас вообще не держался мяч. Это психология, а не уровень мастерства игроков
Защитник "Зенита" и сборной России Данил Круговой высказался о матче против национальной команды Хорватии в отборочном раунде ЧМ-2022.
Фото: "Зенит"