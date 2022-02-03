Напомним, изначально планировалось провести мартовские матчи сборной в "Лужниках". Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в Москве встречу решили перенести на стадион "Динамо".
"Провести матч с Польшей на стадионе "Динамо" - это единственный выход. Из-за ситуации с коронавирусом, которая сейчас накручивается, в "Лужниках" невозможно провести игру. Из-за всех ограничений организаторы хотят, чтобы болельщиков было слышно, как можно лучше.
Атмосфера на стадионе "Динамо" будет зажигательнее", - приводит слова Созина РБ Спорт.
24 марта сборная Росси в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2022 в Катаре встретится с Польшей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В случае победы национальная команда сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч пройдет 29 марта в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары.
Сборная России изменила место проведения мартовских стыковых матчей
Созин: провести матч с Польшей на стадионе "Динамо" - единственный выход
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о проведении стыкового матча с Польшей на стадионе "Динамо".
Фото: РФС