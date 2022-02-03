Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Бетис1 тайм
Атлетик
23:30
Реал МадридНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.6

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
МидтьюлландЗавершен
Хеккен
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Сделать ставку

Рианчо: на 80 процентов уверен, что Россия пройдет Польшу

Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился прогнозом на полуфинальный стыковой матч между сборными России и Польши.
Фото: РФС
Напомним, эта игра пройдет 24 марта в Москве на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В понедельник, 31 января, Польский футбольный союз (PZPN) назвал имя нового главного тренера сборной Польши - им стал бывший наставник "Легии" Чеслав Михневич.

"Какой бы тренер ни возглавлял сборную Польши, с ней никому не будет просто, это мощный соперник. Но сейчас у России отличные шансы на победу, я вижу, что команда эволюционирует под руководством Валерия Карпина. Если вы спросите меня о прогнозе, я на 80 процентов уверен в том, что именно Россия пройдет дальше. У вас есть все для этого", - сказал Рианчо.

В случае победы над Польшей национальная команда России сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч пройдет 29 марта в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары.

Источник: РБ Спорт


Теги: Рианчо Сборная России Сборная Польши
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Мидтьюлландом" в товарищеском матче
Капитан сборной России по мини-футболу: понимаем, какой ажиотаж вокруг матча с Украиной
Семак: Вагнер Лав - легенда. Я всегда им восхищался
Б. Игнатьев - о Fan ID для игроков и тренеров: их-то зачем затаскивать в эти условности и ограничения? 1 эксклюзив
Источник: РПЛ внесет изменения в санитарный регламент РФС
Депутат Малинкович - о 5 бразильцах в "Зените": в России что, негров своих нет? Нужно учиться играть самим 5
"Спартак" анонсировал обновление клубной эмблемы (видео) 1
Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции
Соболев продолжит "нырять", Мамаеву придётся делать Fan ID, РПЛ заработала 777 млн евро. Главное за 3 февраля
Рианчо: на 80 процентов уверен, что Россия пройдет Польшу 1
В РФС заявили, что клубы РПЛ ознакомлены с процессом оформления Fan ID 1
Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в "Фиорентину" 2
РПЛ проведет тендер на определение официального букмекера лиги
"Ростов" и "Хеккен" голов друг другу не забили в товарищеском матче
Даниил Уткин: если бы Галицкий хотел, он мог бы выпустить 11 воспитанников хоть завтра 5
"Зенит" обыграл "Мидтьюлланд" благодаря голу Алипа 2
Экс-игрок "Фиорентины": клуб подписал Кокорина не из-за его красоты. О нем давали хорошие рекомендации 2
Даниил Уткин: если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать "Краснодар"
Полузащитник "Ростова" Сухомлинов получил травму в контрольном матче. Игрока унесли с поля на носилках 1
"Думаю, что матч, несмотря на агрессию соседа, состоится". Маркевич - о встрече сборных России и Украины по мини-футболу 1
Мануэл Фернандеш: Миранчуку пока не стоит возвращаться в РПЛ
"Можно лет пять ждать своего шанса". Уткин объяснил решение перейти из "Краснодара" в "Ахмат" 1
СМИ: футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID 24
Каттани прокомментировал заявку "Спартака" на плей-офф Лиги Европы 1
Николсон и Перейра - в заявке "Спартака" на плей-офф Лиги Европы 7
"Сомневаюсь, что в отношениях стран что-то может улучшиться". Калиниченко - о матче России и Украины в мини-футболе 3
Воронин высказался о конкуренции между Смоловым и Тюкавиным в "Динамо"
В "Байере" рассказали о роли Азмуна в команде
Воронин: раньше в "Динамо" нельзя было приходить на тренировки в красных бутсах. Красный цвет в клубе не приветствуется 1
Спортивный директор "Байера": в ближайшее время мы будем работать, чтобы вернуть Азмуна в форму
Все новости
-