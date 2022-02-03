Напомним, эта игра пройдет 24 марта в Москве на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
В понедельник, 31 января, Польский футбольный союз (PZPN) назвал имя нового главного тренера сборной Польши - им стал бывший наставник "Легии" Чеслав Михневич.
"Какой бы тренер ни возглавлял сборную Польши, с ней никому не будет просто, это мощный соперник. Но сейчас у России отличные шансы на победу, я вижу, что команда эволюционирует под руководством Валерия Карпина. Если вы спросите меня о прогнозе, я на 80 процентов уверен в том, что именно Россия пройдет дальше. У вас есть все для этого", - сказал Рианчо.
В случае победы над Польшей национальная команда России сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч пройдет 29 марта в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары.
Источник: РБ Спорт
Рианчо: на 80 процентов уверен, что Россия пройдет Польшу
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился прогнозом на полуфинальный стыковой матч между сборными России и Польши.
Фото: РФС