В январе СМИ сообщали, что сборная России в марте может провести сбор в Белеке.
По данным источника, на этом сборе подопечные Карпина могут провести товарищеский матч против "Крыльев Советов". Эта игра состоится, если самарский клуб будет проводить мини-сбор в Турции. Встреча может пройти 19 марта.
Напомним, 22-й тур Российской Премьер-лиги был перенесен в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Большинство клубов проголосовали за проведение этого тура чемпионата России 3-5 мая.
Полуфинальный стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре Россия - Польша состоится в Москве 24 марта. Игра пройдет на домашнем стадионе "Динамо". В случае победы в этом матче подопечные Карпина в финальной игре встретятся с победителем пары Швеция - Чехия. Встреча пройдет 29 марта.
Источник: РБ Спорт
СМИ: на сборе в Турции сборная России может сыграть с "Крыльями Советов"
Стали известны подробности турецкого сбора национальной команды России перед стыковыми матчами ЧМ-2022.
Фото: РФС