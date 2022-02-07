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Торстен Финк: сборной России вполне по силам пройти Польшу, это все-таки не Германия

Главный тренер "Риги" Торстен Финк заявил, что сборной России по силам выйти на чемпионат мира через стыковые матчи.
Фото: Getty Images
По словам Финка, он верит в то, что сборная России попадет на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

"В настоящий момент сборная России довольно сильна. У игроков хорошее футбольное образование и все необходимые качества. России вполне по силам пройти Польшу, это все-таки не Германия. Я верю, что ваша команда сможет отобраться на чемпионат мира", - сказал Финк.

Отметим, что в полуфинале стыковых матчей российская сборная сыграет против команды Польши. Победитель этой пары выйдет на победителя противостояния Швеция - Чехия. Полуфинал Россия - Польша пройдет 24 марта. Финал запланирован на 29 марта.

Источник: РБ Спорт


Теги: Сборная России
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