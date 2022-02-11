24 марта сборная России в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2022 в Катаре встретится с Польшей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В случае победы национальная команда сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч пройдет 29 марта в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары. Оба матча состоятся на стадионе "Динамо".
"Мы должны по регламенту это сделать за 15 дней до "окна" на матчи сборных, оно открывается 21 марта. 6 марта отправим приглашения в клубы, а 7 марта, после матчей тура, объявим состав для СМИ", - заявили в пресс-службе сборной России.
Источник: РИА Новости
Расширенный состав сборной России на ближайшие матчи будет объявлен 7 марта
Стало известно, когда тренерский штаб сборной России объявит расширенный состав на предстоящие матчи.
Фото: РФС