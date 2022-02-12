По мнению Гунько, Дзюба хорошо проявляет себя, когда к нему негативно относится общественность. В сборной России могут воспользоваться этим и вызвать Артема в команду на матчи отбора на ЧМ-2022, считает тренер.
"Дзюба всегда играет на вызовах, он сильнее тогда, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть. У него такая черта характера - злой на всех, весь мир против него, и надо доказать, а если всё хорошо, он не всегда проявляет себя", - заявил Гунько.
Напомним, что 24 марта сборной России предстоит встретиться с командой Польши в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Встреча пройдет на "ВТБ Арене". 29 марта победитель пары Россия - Польша сыграет в финале с командой, которая выиграет в противостоянии Швеция - Чехия.
Источник: Матч ТВ
Гунько: Дзюба сильнее тогда, когда весь мир против него. В сборной можно попробовать на этом сыграть
Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Гунько высказался о возможном возвращении форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: РФС