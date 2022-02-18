Эта игра пройдет на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Стадион вмещает чуть менее 26 тысяч зрителей. По информации источника, в РФС ориентируются на то, что Роспотребнадзор разрешит заполнить стадион на 70 процентов от вместимости. В таком случае матч смогут посетить 18 200 болельщиков. Пока официального подтверждения от Роспотребнадзора нет. Как только его получат в РФС, будет представлена билетная программа - она уже готова.
В случае победы национальная команда сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч пройдет 29 марта в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары.
Источник: РБ Спорт
Стало известно, сколько болельщиков допустят на стыковой матч ЧМ-2022 Россия - Польша
24 марта сборная России в полуфинальном стыковом матче в отборе на ЧМ-2022 встретится с Польшей.
Фото: РФС