Якубко: если поляки не прилетят на матч с Россией в Москву, в моих глазах они упадут очень низко

Бывший футболист сборной Словакии Мартин Якубко выразил надежду, что сборная Польши прилетит в Москву на стыковой матч за путевку на чемпионат мира-2022 с командой России.

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"Лично мое мнение - политика не должна лезть в спорт. Конечно, я слежу за ситуацией, разговариваю с людьми в Словакии. Четыре дня назад был в Москве. Никто никому ничего плохого не делал. Если поляки так поступят, это будет очень большой ошибкой. Это покажет - они делают то, что все спортивное общество не хочет. Если поляки не прилетят, в моих глазах они упадут очень низко", - сказал Якубко.



В случае победы



Сегодня РФС объявил, что мартовские матчи сборной России пройдут при посещаемости не более 70 процентов от вместимости арены.



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Министр спорта Польши: если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией Ранее появлялась информация, что Польский футбольный союз (PZPN) планирует по соображениям безопасности попросить перенести матч Россия - Польша из Москвы на нейтральное поле. Эта игра должна пройти 24 марта на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск."Лично мое мнение - политика не должна лезть в спорт. Конечно, я слежу за ситуацией, разговариваю с людьми в Словакии. Четыре дня назад был в Москве. Никто никому ничего плохого не делал. Если поляки так поступят, это будет очень большой ошибкой. Это покажет - они делают то, что все спортивное общество не хочет. Если поляки не прилетят, в моих глазах они упадут очень низко", - сказал Якубко.В случае победы сборная России сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч пройдет 29 марта в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары. Этот матч также пройдет на "ВТБ Арене".Сегодня РФС объявил, что мартовские матчи сборной России пройдут при посещаемости не более 70 процентов от вместимости арены.Источник: РБ Спорт