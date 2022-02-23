Ранее появлялась информация, что Польский футбольный союз (PZPN) планирует по соображениям безопасности попросить перенести матч Россия - Польша из Москвы на нейтральное поле. Эта игра должна пройти 24 марта на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
"Лично мое мнение - политика не должна лезть в спорт. Конечно, я слежу за ситуацией, разговариваю с людьми в Словакии. Четыре дня назад был в Москве. Никто никому ничего плохого не делал. Если поляки так поступят, это будет очень большой ошибкой. Это покажет - они делают то, что все спортивное общество не хочет. Если поляки не прилетят, в моих глазах они упадут очень низко", - сказал Якубко.
В случае победы сборная России сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч пройдет 29 марта в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары. Этот матч также пройдет на "ВТБ Арене".
Сегодня РФС объявил, что мартовские матчи сборной России пройдут при посещаемости не более 70 процентов от вместимости арены.
Источник: РБ Спорт
Министр спорта Польши: если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией
Якубко: если поляки не прилетят на матч с Россией в Москву, в моих глазах они упадут очень низко
Бывший футболист сборной Словакии Мартин Якубко выразил надежду, что сборная Польши прилетит в Москву на стыковой матч за путевку на чемпионат мира-2022 с командой России.
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