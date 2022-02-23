Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бенфика
23:00
АяксНе начат
П1 4.5X 4П2 1.76
Атлетико
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.7X 3.15П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
22:30
ТоттенхэмНе начат
П1 4.6X 3.65П2 1.82
Уотфорд
22:30
Кристал ПэласНе начат
П1 3.05X 3.1П2 2.6
Ливерпуль
22:45
ЛидсНе начат
П1 1.17X 8.6П2 15
Сделать ставку

Якубко: если поляки не прилетят на матч с Россией в Москву, в моих глазах они упадут очень низко

Бывший футболист сборной Словакии Мартин Якубко выразил надежду, что сборная Польши прилетит в Москву на стыковой матч за путевку на чемпионат мира-2022 с командой России.
Фото: Getty images
Ранее появлялась информация, что Польский футбольный союз (PZPN) планирует по соображениям безопасности попросить перенести матч Россия - Польша из Москвы на нейтральное поле. Эта игра должна пройти 24 марта на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

"Лично мое мнение - политика не должна лезть в спорт. Конечно, я слежу за ситуацией, разговариваю с людьми в Словакии. Четыре дня назад был в Москве. Никто никому ничего плохого не делал. Если поляки так поступят, это будет очень большой ошибкой. Это покажет - они делают то, что все спортивное общество не хочет. Если поляки не прилетят, в моих глазах они упадут очень низко", - сказал Якубко.

В случае победы сборная России сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч пройдет 29 марта в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары. Этот матч также пройдет на "ВТБ Арене".

Сегодня РФС объявил, что мартовские матчи сборной России пройдут при посещаемости не более 70 процентов от вместимости арены.

Источник: РБ Спорт

Министр спорта Польши: если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией


Теги: Якубко Сборная России Сборная Польши
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

"Отчасти согласен с Карпиным: мы боимся ошибиться". Чистяков - о психологии российских футболистов
Якубко: если поляки не прилетят на матч с Россией в Москву, в моих глазах они упадут очень низко 1
В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США 4
Игрок "Бетиса" Каналес тренируется в общей группе перед матчем с "Зенитом"
Мешков обслужит матч "Спартак" - ЦСКА и другие назначения судей на 19-й тур РПЛ 2
Матчи сборной России на стадионе "Динамо" пройдут с 70-процентной заполняемостью 1
В "Урале" рассказали о ситуации с украинским игроком после рекомендации МИД Украины покинуть Россию
Кокорин продолжает тренироваться индивидуально. Он может пропустить матч с "Сассуоло" 1
Глава МИД Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге 10
В "Аталанте" ожидают, что Миранчук вернется в состав в первой половине марта
Министр спорта Польши: если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией 9
Цирк в "Химках": в третий раз назначили Юрана, второй раз за сезон уволили Черевченко — за поражение на сборах 2
Источник: ЦСКА будет платить Гбамену более 70 процентов от зарплаты в "Эвертоне" 1
Терюшков: задача Юрана в "Химках" - сохранить прописку в РПЛ
"Манчестер Юнайтед" отказался лететь рейсом "Аэрофлота" на матч с "Атлетико" 3
ЦСКА попал под санкции США. Разобрались в том, на что это повлияет 9
"Валерим, ребята". Feduk исполнил песню в поддержку Карпина (видео) 4
МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро 4
Хаверц - о победе "Челси" над "Лиллем": мы не показали свой лучший футбол
В "Химках" сообщили о сроке действия контракта с Юраном
"Я встал пораньше, собрал несколько банок малины". Пруцев рассказал о первых заработанных деньгах 1
Бонек: Польше нельзя бойкотировать матч с Россией. Давайте не будем детьми 2
Габулов прокомментировал назначение Юрана на пост главного тренера "Химок" 2
Пруцев: "Спартак" - новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду 3
Юран: у "Химок" сложный календарь, но я верю в ребят 1
"Химки" объявили о назначении Юрана на пост главного тренера команды 3
Бывший замминистра финансов России: для ЦСКА серьезной проблемой будет, если Евросоюз введет такие же санкции, как США 10
Казарцев рассказал об изменениях при новом главе судейского департамента Перейре
Фред: у "МЮ" нет долгосрочного плана, это не очень хорошо
Терюшков: "Химки" договорились с Юраном, он возглавит команду 1
Все новости
-