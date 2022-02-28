— Надеюсь, хуже не станет. Куда уж хуже? Хуже не бывает. Надеемся лишь на то, что скоро это прекратится, — приводит слова Мостового "Чемпионат".
Ранее международные футбольные федерации в лице ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от европейских и международных турниров.
Московский "Спартак" был исключен со стадии 1/8 финала Лиги Европы, сборная России — со стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года.
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Ал. Мостовой — об отстранении российских команд: надеюсь, хуже не станет. Куда уж хуже? Хуже не бывает
Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал решения ФИФА и УЕФА.
Фото: Чемпионат