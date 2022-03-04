В понедельник, 28 февраля, УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Вчера, 3 марта, стало известно, что РФС подаст апелляцию в САS на это решение.
"Судя по всему, РФС запросил обеспечительные меры. Решение было странное и не имеющее правового основная. Не была соблюдена процедура отстранения, не было дано право ответить РФС. На мой взгляд, с юридической точки зрения шансы высокие", - сказала Анцелиович.
Сборная России в марте должна была принять участие в мини-турнире за путевку на чемпионат мира-2022. В полуфинальном стыковом матче национальная команда должна была встретится с Польшей на "ВТБ Арене" в Москве. В другой паре этого пути встречаются Швеция и Чехия.
Источник: РИА Новости
"ФИФА до сих пор не приняла решения". Пресс-атташе сборной Польши - о матче с Россией
Карпин - об отстранении сборной: апелляцию РФС можно назвать поиском надежды в безнадежной ситуации
Спортивный юрист Анцелиович оценила шансы РФС добиться успеха в CAS
Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала высокими шансы РФС на апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Фото: РФС