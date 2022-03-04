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СМИ: На мартовском сборе сборная России продолжит носить форму adidas. Компания приостановила сотрудничество с РФС

Сборная России проведет мартовский сбор в экипировке от adidas.
Фото: Чемпионат
Ранее появилась информация, что немецкий производитель спортивной одежды приостановил сотрудничество с РФС.

По информации источника, Во время тренировочного сбора в марте сборная России продолжит носить экипировку adidas, несмотря на приостановление контракта. В случае проведения товарищеских матчей команда также выйдет на поле в действующей форме. Приостановление контракта не подразумевает запрет на ношение формы.

Действующее соглашение РФС с adidas истекает в 2026 году.

Напомним, ранее сборную России отстранили от стыковых матчей за право участвовать на ЧМ-2022 в Катаре. На первом этапе стыков подопечные Валерия Карпина должны были сыграть против Польши. В случае победы соперником сборной России в финале стыков бы стал победитель пары Швеция - Чехия. Все возможные соперники сборной России по стыкам ранее опубликовали заявления, что не готовы играть с ней в ближайшее время.

Источник: Чемпионат


Теги: Сборная России
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