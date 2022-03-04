Ранее Карпин рассказал о разговоре с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Напомним, Дзюба последний раз попадал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи в прошлом году, но отказался от вызова, объяснив свое решение слабым функциональным состоянием. После этого Валерий Карпин больше не вызывал форварда в сборную.
"Почему вы спрашиваете именно про него, а не про Джикию, Баринова. У меня эта история не вызывает никакого резонанса", - приводит слова Карпина Матч ТВ.
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 18 матчей в РПЛ, в которых он забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце сезона.
Карпин не считает резонансной историю его взаимоотношений с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил мнение, что история его взаимоотношений с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой не является резонансной.
Фото: ФК "Зенит"