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Свищев: думаю, полякам пока рано радоваться, пусть лучше тренируются

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение ФИФА об автоматическом выходе сборной Польши в финал отбора ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
Сегодня, 8 марта, ФИФА объявила, что сборная Польши автоматически вышла в финал стыковых матчей к ЧМ-2022 после исключения сборной России.

Отметим, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию РФС на санкции ФИФА и УЕФА. Ранее организации отстранили российские клубы и сборный от участия во всех турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок. Из-за этого решения сыграть в плей-офф Лиги Европы. В 1/8 финала красно-белые должны сыграть с "Лейпцигом" 10 и 17 марта.

"У меня есть сомнения, что сегодняшнее заявление ФИФА имеет легитимный характер. Не знаю, какими законами на сегодняшний день ФИФА оперировала. Это было сделано на эмоциях, русофобской истерии.

Надеюсь, CAS примет правильное решение. Думаю, полякам пока рано радоваться, пусть лучше тренируются. И наши парни тоже должны тренироваться. Будем надеяться на слаженную работу наших адвокатов и юристов", - сказал Свищев.

Ранее стало известно, что сборная России проведет сбор с 21 по 27 марта, где может провести товарищеский матч с молодежной сборной России.

Источник: Sport24

Официально: Польша автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022 в связи с отстранением России

CAS зарегистрировал апелляцию РФС на санкции ФИФА и УЕФА


Теги: Свищев Сборная России Сборная Польши
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