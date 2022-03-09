— Юридически шансы, я бы сказал, очень высокие. А политически… С точки зрения спортивного права и мирового шансы хорошие, потому что взять без оснований и отстранить сборную… Нет оснований, — цитирует Морозова "Газета.Ru".
Два назад назад Российский футбольный союз подал апелляцию в CAS на решения УЕФА и ФИФА, которые отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
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Юрист — об апелляции РФС: юридически шансы очень высокие. А политически...
Спортивный юрист Евгений Морозов оценил шансы на удовлетворения апелляции в CAS от РФС.
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