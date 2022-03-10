Напомним, с 21 по 27 марта сборная России проведёт сбор в Москве, во время которого проведёт один товарищеский матч. По сведениям источника, на сбор национальной команды не будут приглашены игроки, выступающие в европейских чемпионатах.
Источник: РБ Спорт.
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Источник: Карпин объявит состав на сбор сборной России 14 марта
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назовёт состав на ближайший сбор команды в ближайший понедельник.
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