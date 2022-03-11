Тихонов: решение ФИФА — полный абсурд и абсолютная чушь! Можно же было перенести игру с Польшей на лето

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение ФИФА автоматически пропустить сборную Польши в финал стыковых матчей к чемпионату мира 2022.

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Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Позднее организация автоматически вывела сборную Польши — соперника — Решение ФИФА — полный абсурд и абсолютная чушь! Можно же было перенести игру на лето, как сделали с матчем Украины и Шотландии, — приводит слова Тихонова Sport24 Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Позднее организация автоматически вывела сборную Польши — соперника сборной России по полуфиналу турнира — в финал. Теперь сборная Польши встретится с победителем пары Чехия — Швеция за выход на чемпионат мира 2022 года.