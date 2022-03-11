Сборной Люксембурга предстоит сыграть в товарищеских матчах с Северной Ирландией (25 марта) и Боснией (29 марта). По сведениям источника, Мартинс станет единственным игроком "Спартака", которого вызовут в сборную в марте.
25-летний Мартинс Перейра арендован красно-белыми у "Янг Бойг" до конца сезона с правом выкупа.
Источник: РБ Спорт.
Полузащитника "Спартака" Мартинса вызвали в сборную Люксембурга
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра вызван в сборную Люксембурга на товарищеские матчи.
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