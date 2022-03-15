Колыванов: Заика, Зиньковский, Сарвели заслужили вызов в сборную России

Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал вызов в национальную сборную России на учебный сбор защитника Кирилла Заику, а также полузащитников Владислава Сарвели и Антона Зиньковского.

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29-летний Заика в нынешнем сезоне за "Сочи" принял участие в 24 матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.



24-летний Сарвели в 20 матчах за "Крылья Советов" забил семь голов и отдал две голевые передачи. 25-летний Зиньковский, который также выступает за самарский клуб, принял участие в 22 матчах забил гол и отдал пять голевых передач.



Булыкин: если Дзюба будет хорошо играть и забивать, то его 100% опять вызовут в сборную России — Заика, Зиньковский, Сарвели заслужили вызов, оставили приятные впечатления о себе в играх за свои клубы. Уверен, у них после этого вызова будет эмоциональный подъем, это их первый вызов в сборную, останутся приятные воспоминания, — приводит слова Колыванова Metaratings 29-летний Заика в нынешнем сезоне за "Сочи" принял участие в 24 матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.24-летний Сарвели в 20 матчах за "Крылья Советов" забил семь голов и отдал две голевые передачи. 25-летний Зиньковский, который также выступает за самарский клуб, принял участие в 22 матчах забил гол и отдал пять голевых передач.