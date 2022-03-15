Напомним, ранее сборная России была отстранена от участия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Российский футбольный союз подал иск на это решение, но CAS его отклонил. Как сообщает источник, это решение является промежуточным.
Соперник сборной России по полуфиналу стыковых матчей сборная Польши автоматически прошла в финал. Сообщается, что вердикт по решению ФИФА будет озвучен в конце недели.
Источник: Associated Press.
Источник: CAS оставил в силе решения УЕФА по отстранению сборной России
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решения УЕФА по сборной России.
Фото: Getty Images