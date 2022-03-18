Сборная Казахстана отправится на матч Лиги наций с Молдавией через Румынию

Сборная Казахстана вылетит на гостевую игру плей-офф Лиги наций против Молдавии 22 марта.

Фото: Getty images

Об этом пишет [leech=аbout:blank]Meta-ratings.kz[/leech].



18 марта, начинается учебно-тренировочный сбор сборной Казахстана в Нур-Султане под руководством Андрея Карповича. На игру против Молдавии сборная Казахстана отправится чартерным рейсом через Румынию, а оттуда на автобусе - в Кишинев.



24 февраля в Молдавии объявили о закрытии воздушного пространства на фоне спецоперации России на Украине.



Сборная Казахстана в марте проведет два матча плей-офф Лиги наций за место в дивизионе С на следующий сезон. Первая игра пройдет в Кишиневе 24 марта (20:00 мск), ответная - в Нур-Султане 29 марта (17:00 мск). Победитель по сумме двух матче в Лиге наций сезона-2022/23 сыграет в группе С3 со Словакией, Беларусью и Азербайджаном. Проигравший - будет выступать в группе D1 с командами Лихтенштейна, Андорры и Латвии.