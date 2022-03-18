— Эта организация — пережиток прошлого, который не отвечает интересам спортсменов, федераций и команд. Они отстаивают интересы западных спонсоров, а не спортсменов! — цитирует Свищева Sport24.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решения ФИФА и УЕФА об отстранении национальной сборной России по футболу от участия в европейских и мировых соревнованиях.
Спортивный юрист оценила шансы на то, что CAS решит перенести стыковой матч между Россией и Польшей
Свищев — о CAS: пережиток прошлого. Они отстаивают интересы западных спонсоров
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о решении CAS.
Фото: Getty Images