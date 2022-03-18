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"Было очевидно, что матча с Россией не будет. Сборная Польши - о решении CAS

В сборной Польши прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет на участие России в турнирах Международной федерации футбола (ФИФА).
Фото: Getty images
"Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет", - заявили в пресс-службе сборной Польши.

Напомним, РФС просил CAS приостановить на время разбирательства исполнения решений УЕФА и ФИФА об отстранении российских сборных и клубов.

Сегодня, 18 марта CAS отказал РФС в рамках дела ФИФА. Во вторник, 15 марта, аналогичное решение было принято в рамках дела УЕФА.

Сборная России 24 марта должна была в Москве сыграть с Польшей полуфинальный стыковой матч ЧМ-2022 в Катаре. 8 марта ФИФА приняла решение отстранить нашу сборную от отборочного турнира, поляки автоматически вышли в финал мини-турнира. Вместо матча со сборной России поляки 24 числа проведут товарищеский матч с Шотландией. Стыковой матч шотландцев с Украиной был перенесен на июнь.

29 марта Польша на своем поле в финальном матче должна сыграть с победителем пары Швеция - Чехия.

Источник: "СЭ"


Теги: Сборная Польши Сборная России
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