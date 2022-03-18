- Я очень люблю Россию, это моя вторая страна. Думаю, эта ситуация крайне сложная для российского футбола. Надеюсь, что в следующем сезоне всё встанет на свои места. Когда эта проблема нормализуется, полагаю, иностранные футболисты вернутся. Россия - очень важная страна, у вас сильный чемпионат. И я крайне разочарован тем, что сборной России не будет в Катаре, - передает слова Чинквини "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что УЕФА и ФИФА приняли решения о полном отстранении российских клубов и сборных от международных матчей под эгидой этих организаций. В частности, московский "Спартак" не был допущен к матчам 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпциг", а сборная России не сможет принять участие в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира-2022. Российский футбольный союз подал протест в Спортивный арбитражный суд; CAS продолжает рассматривать этот вопрос, однако отклонил ходатайство РФС об отмене обеспечительных мер на время рассмотрения, что могло бы позволить сборной России сыграть стыковой полуфинал против Польши 24 марта.
Чинквини: разочарован, что сборной России не будет в Катаре. Надеюсь, в следующем сезоне всё встанет на свои места
Экс-спортивный директор "Зенита" и сборной России Оресте Чинквини высказался о запретах на участие в международных соревнованиях для российских команд.
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