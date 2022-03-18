Чинквини: разочарован, что сборной России не будет в Катаре. Надеюсь, в следующем сезоне всё встанет на свои места

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
12:00
ХимкиНе начат
П1 2.26X 3П2 3.75
Нижний Новгород
14:00
СпартакНе начат
П1 5.6X 3.8П2 1.67
Ахмат
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.01X 3.45П2 3.95
Зенит
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.19X 7.4П2 15

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
Алания1 тайм
Оренбург
13:00
КАМАЗНе начат
П1 1.28X 5.2П2 11
Акрон
14:00
РоторНе начат
П1 2.9X 3П2 2.55
Олимп
14:00
ТекстильщикНе начат
П1 2.01X 3.15П2 3.95
Волгарь
15:00
Спартак-2Не начат
П1 2.47X 3.1П2 2.9
Металлург Лп
15:00
КубаньНе начат
П1 3.5X 3.35П2 2.06
Нефтехимик
15:30
ВелесНе начат
П1 1.86X 3.4П2 4.2
Факел
17:00
ТорпедоНе начат
П1 2.05X 3.25П2 3.65
Балтика
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.79X 3.4П2 4.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
П1 3.1X 3.4П2 2.37

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
16:00
ГранадаНе начат
П1 2.08X 3.25П2 3.95
Эльче
18:15
ВаленсияНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.85
Осасуна
20:30
ЛевантеНе начат
П1 1.93X 3.45П2 4.3
Райо Вальекано
23:00
АтлетикоНе начат
П1 4.1X 3.35П2 2.01

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Наполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7
Интер
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.65X 4.3П2 5
Кальяри
22:45
МиланНе начат
П1 5.4X 3.9П2 1.67

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
17:30
АрминияНе начат
П1 1.58X 4П2 6.4
Герта
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 4.5X 4.2П2 1.72
Гройтер Фюрт
17:30
ФрайбургНе начат
П1 4.8X 4П2 1.72
Штутгарт
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.98X 3.6П2 3.9
Бавария
20:30
УнионНе начат
П1 1.19X 8П2 14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
19:00
КлермонНе начат
П1 1.69X 3.85П2 5.4
Нант
23:00
ЛилльНе начат
П1 2.9X 2.95П2 2.8

Кубок Англии

Новости
Мидлсбро
20:15
ЧелсиНе начат
П1 6.6X 4.4П2 1.52
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Чинквини: разочарован, что сборной России не будет в Катаре. Надеюсь, в следующем сезоне всё встанет на свои места

Экс-спортивный директор "Зенита" и сборной России Оресте Чинквини высказался о запретах на участие в международных соревнованиях для российских команд.
Фото: EPA
- Я очень люблю Россию, это моя вторая страна. Думаю, эта ситуация крайне сложная для российского футбола. Надеюсь, что в следующем сезоне всё встанет на свои места. Когда эта проблема нормализуется, полагаю, иностранные футболисты вернутся. Россия - очень важная страна, у вас сильный чемпионат. И я крайне разочарован тем, что сборной России не будет в Катаре, - передает слова Чинквини "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что УЕФА и ФИФА приняли решения о полном отстранении российских клубов и сборных от международных матчей под эгидой этих организаций. В частности, московский "Спартак" не был допущен к матчам 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпциг", а сборная России не сможет принять участие в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира-2022. Российский футбольный союз подал протест в Спортивный арбитражный суд; CAS продолжает рассматривать этот вопрос, однако отклонил ходатайство РФС об отмене обеспечительных мер на время рассмотрения, что могло бы позволить сборной России сыграть стыковой полуфинал против Польши 24 марта.


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