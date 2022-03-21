Гаджиев назвал страны, с которыми может играть сборная России

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении РФС и российских команд.

Фото: ФК "Амкар"





"Решение CAS было ожидаемым. Шансов на другой результат почти не было!



Можно создать вторую сборную и играть с ней, развивать своих игроков. Потому что, когда мы вернемся на международную арену, хотелось бы быть сильнее. Можно играть с теми, кто не против с нами играть - с Китаем, Кубой. А Польша если не хочет играть, значит и не надо!" - цитирует Гаджиева



28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации, 18 марта CAS отказал РФС в рамках дела ФИФА.



В марте национальная команда должна была сыграть против Польши в полуфинале мини-турнира за путевку на ЧМ-2022. Поляки автоматически вышли в финал, где сыграют 29 марта против победителя пары Швеция - Чехия. Сегодня, 21 марта, CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей сборной России на более поздний срок."Решение CAS было ожидаемым. Шансов на другой результат почти не было!Можно создать вторую сборную и играть с ней, развивать своих игроков. Потому что, когда мы вернемся на международную арену, хотелось бы быть сильнее. Можно играть с теми, кто не против с нами играть - с Китаем, Кубой. А Польша если не хочет играть, значит и не надо!" - цитирует Гаджиева Sport24 28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации, 18 марта CAS отказал РФС в рамках дела ФИФА.В марте национальная команда должна была сыграть против Польши в полуфинале мини-турнира за путевку на ЧМ-2022. Поляки автоматически вышли в финал, где сыграют 29 марта против победителя пары Швеция - Чехия.