— Освоился совершенно нормально. Знал Ваню Сергеева, с которым мы были в одной команде, ребят 1996 года рождения — Жемалетдинова, Баринова.
Стараемся адаптироваться и принять какие-то требования, понять, как вообще это все происходит здесь, — приводит слова Зиньковского пресс-служба сборной России.
25-летний Зиньковский был вызван в сборную России для прохождения учебно-тренировочных сборов с 21 по 27 марта. В настоящее время воспитанник академии "Чертаново" выступает в составе самарских "Крыльев Советов".
В нынешнем сезоне Зиньковский в 21 матче чемпионата России забил два гола и отдал семь результативных передач.
Зиньковский рассказал, как узнал о вызове в сборную России
Зиньковский: освоился в сборной России совершенно нормально
Полузащитник сборной России Антон Зиньковский рассказал об акклиматизации в команде.
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