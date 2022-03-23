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Карпин: Сергееву жировую надо уменьшить

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем команды Иване Сергееве.
Фото: Getty Images
— Сергееву жировую надо уменьшить. Те ребята, кто уже был в сборной, сохранили требования к себе в плане подготовки, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

26-летний Сергеев нынешний сезон начинал в самарских "Крыльях Советов". Затем футболист перешёл в "Зенит". Всего в текущей кампании нападающий в 27 матчах забил девять голов и отдал восемь голевых передач.

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Теги: Сборная России Зенит Карпин Сергеев
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