— Дергать ребят на короткий сбор, плюс непонятная логистика — могут здесь застрять, не дай бог еще получат санкции со стороны своего клуба. Не хотелось рисковать, ребята отнеслись к этому с пониманием, — цитирует Галактионова Sport24.
20-летний Эдгар Севикян является футболистом "Леванте". В 11 матчах за вторую команду испанского клуба российский нападающий забил один гол.
20-летний Никита Иосифов является футболистом "Вильярреала". В 25 матчах во всех турнирах полузащитник забил шесть голов и отдал результативную передачу.
Напомним, молодёжная сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.
Галактионов рассказал, почему не вызвал в сборную России U21 Севикяна и Иосифова
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему на сбор команды не были вызваны Эдгар Севикян и Никита Иосифов.
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