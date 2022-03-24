— Пиняев — будущая суперзвезда? Звезды находятся на небе. Ему важно показывать качественную игру каждый тур, делать результативные действия. Мальчик с хорошими качествами, у него есть потенциал для роста, — приводит слова Галактионова Sport24.
В нынешнем сезоне 17-летний Пиняев выступает в составе самарских "Крыльев Советов". В 22 матчах во всех турнирах футболист забил три гола и отдал три результативные передачи. В настоящее время Пиняев находится в составе молодёжной сборной России, проходящей учебно-тренировочные сборы.
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Галактионов: Пиняев — будущая суперзвезда? Звезды находятся на небе
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о нападающем "Крыльев Советов" Сергее Пиняеве.
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