— Формат совместной тренировки обсуждается с Валерием Георгиевичем. Как она будет проходить, обсуждаем, — приводит слова Галактионова Sport24.
Ранее сообщалось, что сборная России и молодёжная сборная России могут провести товарищеский матч во время учебно-тренировочный сборов. Однако позднее стало известно, что команды проведут совместную тренировку: в плане РФС не указано проведение матча.
Галактионов: приятно, что мою работу оценили, но на меня из "Локомотива" никто не выходил
Галактионов: формат совместной тренировки обсуждается с Карпиным
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что он обсуждает детали совместной тренировки сборных с Валерием Карпиным.
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