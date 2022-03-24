Подопечные Роберто Манчини уступили команде Северной Македонии (1:0). Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил форвард македонцев Александар Трайковски.
«Невыход на ЧМ — позор. Нет оправдания такому результату. Проблема не в том, что нужно менять тренера… Хватит обвинять тренеров — это футболисты выходят на поле и играют. Нужно просто принять тот результат, который был зафиксирован на поле. Ещё нужно избавиться от ощущения, что мы самая сильная сборная только потому, что носим футболки сборной Италии», — заявил Камоцци «Чемпионату».
Напоминаем, команда Италии пропустит второй кряду чемпионат мира – в отборе на мундиаль в 2018 году итальянцы вылетели от сборной Швеции. Отбор к турниру в Катаре подопечные Роберто Манчини начинали в группе с командами Швейцарии, Болгарии, Литвы и Северной Ирландии. По итогам 8 матчей итальянцы разместились на второй строчке с 16 очками, пропустив вперед швейцарцев (18).
В финале Северная Македония 29 марта встретится со сборной Португалии, которая в параллельном матче обыграла Турцию (3:1).
Камоцци - о вылете Италии из стыков к чемпионату мира: это позор
Итальянский агент и советник владельца московского «Спартака» Франко Камоцци высказался о поражении сборной Италии в полуфинале стыков к ЧМ-2022.
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