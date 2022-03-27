"Конечно, для молодежной команды этот матч пошел на пользу, для них это отлично, показать и проявить себя. Мы же знаем, чтобы попасть в основную команду, нужно пройти молодежную. Как только озвучили, что нас заблокировали, а время на сбор было, я сразу сказал, что не понимаю этого сбора. Плюс тренеры часто жалуются, что футболисты уезжают в различные сборные, что-то теряется. А здесь, наоборот, волей судьбы не нужно собираться, потому что тур будет, но всех выдернули и собрали. Не видел смысла в этом сборе", — цитирует Мостового ТАСС.
Тренировочный матч состоялся 26 марта и завершился победой сборной России с минимальным счетом – единственный мяч забил нападающий "Динамо" Константин Тюкавин на 26-й минуте.
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Мостовой - после победы сборной России над молодежной командой: для молодежки матч пошел на пользу. Смысла в сборе не вижу
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о победе сборной России над молодежной национальной командой.
Фото: AFP