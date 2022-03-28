28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок.
"Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными. Это способствовало бы поддержанию определенного уровня подготовки российских футболистов", - сказал Лексаков.
Сборная России должна была сыграть против Польши в полуфинале стыков за попадание на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от матчей под эгидой организации. Польша автоматически вышла в финал мини-турнира. 29 марта в Хожуве на стадионе "Шленски" поляки сыграют против Швеции. Матч начнется в 21:45 мск.
Источник: РИА Новости
Арустамян: не исключено, что РФС перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию
Российские сборные могут сыграть с КНДР и другими азиатскими командами
Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков рассказал о ситуации с проведением международных матчей.
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