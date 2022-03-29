- Важно отметить, что причиной исключения должно быть неоднократное серьезное нарушение исключаемой федерацией устава ФИФА. Чего в нашем случае не было и нет. Поэтому исключить нас, конечно, могут, но оснований для этого нет, и такое решение будет нарушением членами ФИФА собственного устава и собственных принципов, - передает слова Геркуса "КП Спорт".
Ранее стало известно, что делегация РФС отправится на 72-й конгресс ФИФА, который состоится в Катаре 31 марта. Ожидается, что на конгрессе может быть поставлен вопрос об исключении России из ФИФА или о приостановке ее членства в международной оргапизации.
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Геркус: исключить нас могут, но оснований для этого нет. Это будет нарушением собственного устава и принципов ФИФА
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном исключении РФС из ФИФА на предстоящем конгрессе организации 31 марта.
Фото: ТАСС