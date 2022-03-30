— Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: "Давайте после нормализации ситуации садиться и разговаривать о возвращении России", — приводит слова собеседника, знакомого с ситуацией, "Чемпионат".
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили национальные сборные России и клубы от участия в международных соревнованиях. Это связано с ситуацией, которая возникла в мире.
Романцев: для меня сборной Польши с Левандовски больше не существует
Источник: ФИФА 31 марта объявит о включении русского языка в число официальных в организации
Источник: ФИФА не заинтересована в исключении России из организации
Международная федерация футбола (ФИФА) не заинтересована в исключении России из своего состава.
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