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Источник: ФИФА не заинтересована в исключении России из организации

Международная федерация футбола (ФИФА) не заинтересована в исключении России из своего состава.
Фото: Getty Images
— Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: "Давайте после нормализации ситуации садиться и разговаривать о возвращении России", — приводит слова собеседника, знакомого с ситуацией, "Чемпионат".

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили национальные сборные России и клубы от участия в международных соревнованиях. Это связано с ситуацией, которая возникла в мире.

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Источник: ФИФА 31 марта объявит о включении русского языка в число официальных в организации



Теги: Сборная России ФИФА
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