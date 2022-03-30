СМИ: РФС не рассматривает уход в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает возможность ухода в Азиатскую конфедерацию в случае бана от ФИФА.

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Ранее сообщалось, что ФИФА не заинтересована в исключении России из своего состава. Вероятно, в отношении российского футбола продлят санкции на определенный срок.



Также футбольный журналист Нобель Арустамян сообщал, что РФС может рассмотреть возможность с выходом из ФИФА и переходом в Азиатскую конфедерацию.

— Даже если ФИФА наложит бан, который повлечёт за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений, — рассказал источник, знакомый с ситуацией, в интервью "Чемпионату" Ранее сообщалось, что ФИФА не заинтересована в исключении России из своего состава. Вероятно, в отношении российского футбола продлят санкции на определенный срок.Также футбольный журналист Нобель Арустамян сообщал, что РФС может рассмотреть возможность с выходом из ФИФА и переходом в Азиатскую конфедерацию.