- Арсен Захарян никак не сможет сменить спортивное гражданство. По действующим правилам ФИФА это абсолютно невозможно. Он может выступать только за сборную России. У Арсена Захаряна не было и нет гражданства Армении. ... Захарян уже сыграл 4 матча за основную сборную России. Это на один матч больше, чем допустимо правилами ФИФА для игроков, которые хотят сменить спортивное гражданство, - передает слова Прокопца Sport24.
Ранее в футбольном инфопространстве появилась информация, что 18-летний полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян рассматривает вариант смены футбольного гражданства и выступлений за сборную Армении. 1 сентября 2021 года хавбек дебютировал за российскую национальную сборную в домашнем матче против Хорватии (0:0). Всего Захарян провел за сборную России 4 матча, в которых записал на свой счет 1 результативную передачу. В текущем сезоне футболист провел 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, отметившись 5 голами и 8 голевыми передачами.
Спортивный юрист Прокопец: Захарян сможет выступать только за сборную России
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал слухи о том, что полузащитник сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство и выступать за Армению.
Фото: РПЛ