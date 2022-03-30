Стукалов: не стал смотреть игру Польша - Швеция. Мне это неинтересно после того, что с нами сделали чиновники ФИФА

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал о своем отношении к финальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022 между Польшей и Швецией (2:0).

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Финальный матч стыкового Пути В квалификации УЕФА на ЧМ-2022 Польша - Швеция завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. В полуфинале Польша должна была встретиться на выезде со



Кто вышел на чемпионат мира в последние дни марта? Новые результаты отборочных турниров к ЧМ-2022 в Катаре - Я решил не обращать внимания на эту пару, не стал смотреть игру между Польшей и Швецией, потому что мне это неинтересно после того, что с нами сделали чиновники ФИФА. Я даже не знаю, что ждать от предстоящего конгресса, - передает слова Стукалова Metaratings.ru Финальный матч стыкового Пути В квалификации УЕФА на ЧМ-2022 Польша - Швеция завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. В полуфинале Польша должна была встретиться на выезде со сборной России , но заявила, что будет бойкотировать эту игру по политическим причинам, этот демарш был поддержан участниками другого полуфинала - Швецией и Чехией. ФИФА приняла решение отстранить нашу национальную команду от международных соревнований, путевка в стыковой финал досталась Польше без проведения матча.