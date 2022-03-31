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Глава Египетской федерации футбола высказался о просьбе переиграть матч квалификации на ЧМ-2022

Глава Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам прокомментировал подачу в ФИФА и КАФ жалобы с просьбой переиграть матч отбора ЧМ-2022 с Сенегалом.
Фото: AFP
Встреча завершилась победой сенегальцев по пенальти, Египет не попал на мировое первенство.

По словам функционера, документы будут переданы в дисциплинарный комитет на Конгрессе ФИФА.

"Мы попросили переигровку матча, потому что матч проходил в странной атмосфере… По поводу болельщиков: наши игроки подверглись их нападкам. Больше всего досталось Салаху. Для болельщиков Египта должны были выделить отдельные сектора. Но организаторы настояли на том, чтобы разместить наших фанатов прямо посреди сенегальских болельщиков. Более того, в громкоговоритель на стадионе звучали оскорбления в сторону сборной Египта, которые активно подхватывали болельщики из Сенегала", - цитирует Аллама Youm7.

Функционер также отметил несвоевременное прибытие на стадион из-за медлительности водителя автобуса.

Сборная Египта начинала квалификацию на чемпионат мира в Катаре со второго раунда. Команда попала в группу F, где сыграла с командами Анголы, Ливии и Габона. В шести матчах египтяне набрали 14 очков, одержав победу в четырех встречах и два матча сыграв вничью В третьем раунде подопечные Карлуша Кейроша встретились с командой Сенегала, но проиграли в серии пенальти.

На прошлом мировом первенстве в России сборная Египта играла в группе со сборными Саудовской Аравии, Уругвая и России. Команда не смогла выиграть ни в одном из матчей и покинула турнир без набранных очков.


Теги: Сборная Египта Сборная Сенегала ФИФА Чемпионат Мира
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