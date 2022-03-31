Стал известен полный состав корзин для жеребьевки ЧМ-2022

Определился полный список участников жеребьевки группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Фото: ФИФА

Стал известен состав корзин жеребьевки Чемпионата мира-2022, которая пройдет в Катаре 1 апреля.



Корзина 1: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.



Корзина 2: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария, Хорватия.



Корзина 3: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.



Корзина 4: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Шотландия / Украина / Уэльс, Перу / Австралия / ОАЭ, Коста-Рика / Новая Зеландия.



Напомним, что определились еще не все 32 участника предстоящего в ноябре-декабре мундиаля: три путевки находятся в розыгрыше, их хозяева будут определены в июне 2022 года.