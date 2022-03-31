Матчи Скрыть

Сделать ставку

Газзаев - о решениях ФИФА: будем надеяться, это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решения конгресса ФИФА, который не стал рассматривать возможное исключение РФС.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- К сожалению, спорт и политика слились. Надо занимать более твердые позиции: спорт во все времена был объединяющим фактором. Все спортивные федерации и крупные международные турниры не должны касаться политики. А получается - как "старший брат" скажет, так они всё и выполняют. Будем надеяться, что это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры, - передает слова Газзаева "Чемпионат".

Сегодня стало известно, что проходящий в Катаре 72-й конгресс ФИФА принял решение о приостановке членства в организации для трех стран: Зимбабве, Кении и Пакистана. При этом вопрос о возможном исключении России из ФИФА или приостановке членства РФС в организации на конгрессе не рассматривался. Также стало известно, что русский язык был утвержден членами ФИФА в качестве одного из шести официальных языков организации, используемых для ведения документации и общения с футбольными союзами отдельных стран.

На конгрессе ФИФА приостановили членство трех стран, голосование по России не проводилось

Конгресс ФИФА утвердил русский язык в качестве одного из официальных


Теги: ФИФА РФС Газзаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Д.Комбаров - о решении ФИФА не исключать РФС: это шажочек к тому, что наш футбол возродится в Европе
Гигович, приостановивший контракт с "Ростовом", перешел в "Хельсингборг"
Зарема: на отъезд Айртона повлияло и позорное истолкование эпизода в матче с "Нижним" 6
Сутормин: хочу остаться в "Зените", Диалог по новому контракту ведется
Слуцкий - болельщикам "Рубина": молодым ребятам нужна ваша поддержка, нам всем необходимо сплотиться
"Спартак" объявил об уходе Айртона во "Фламенго" 6
СМИ: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта Бакаева. Ваноли выступает "за", Зарема и Каттани - "против" 7
Инфантино: отстранение российских команд - нелегкое решение, которое ФИФА должен был принять. Ждем решения CAS
СМИ: ФИФА может отстранить от ЧМ-2022 сборную Ирана, заменив ее на Италию 14
Инфантино: исключение РФС из ФИФА - не вариант, это не решение проблемы 10
В "Спартаке" отреагировали на информацию о полном отказе от легионеров 7
Кто вышел на чемпионат мира в последние дни марта? Новые результаты отборочных турниров к ЧМ-2022 в Катаре 1
СМИ: "Спартак" может отказаться от всех легионеров с нового сезона из-за финансовых проблем 13
Мостовой рассказал о сильных сторонах "Сочи"
Газзаев - о решениях ФИФА: будем надеяться, это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры 2
Семак прокомментировал новый лимит на легионеров 5
Конгресс ФИФА утвердил русский язык в качестве одного из официальных 14
Стал известен полный состав корзин для жеребьевки ЧМ-2022 2
Вендел и Ловрен на тренировке "Зенита" занимались индивидуально
На конгрессе ФИФА приостановили членство трех стран, голосование по России не проводилось 9
Россия опустилась на 36 место в рейтинге ФИФА, пропустив вперед Тунис 3
СМИ: Тимощук попал в ДТП и пропустит тренировку "Зенита" 1
Семак - о вероятности ухода Ловрена: не слышал от него желания приостановить контракт 1
Источник: "Краснодару" могут позволить дозаявить трех нигерийцев из дубля 1
Семак рассказал о травмированных игроках "Зенита"
Агуэро - о возобновлении карьеры: уже хочу тренироваться. Звонили из "Интер Майами" 3
Нигерийский посол заявил о готовности футболистов этой страны играть за российские клубы 2
Агент Тодоровича - о переподписании контракта с "Ахматом": Дарко потерял примерно 30%
Осинькин рассказал, как "Крылья Советов" поедут на гостевой матч с "Ростовом"
Источник: Алжир хочет переигровки матча отбора ЧМ-2022 с Камеруном
Все новости
-