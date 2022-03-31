- К сожалению, спорт и политика слились. Надо занимать более твердые позиции: спорт во все времена был объединяющим фактором. Все спортивные федерации и крупные международные турниры не должны касаться политики. А получается - как "старший брат" скажет, так они всё и выполняют. Будем надеяться, что это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры, - передает слова Газзаева "Чемпионат".
Сегодня стало известно, что проходящий в Катаре 72-й конгресс ФИФА принял решение о приостановке членства в организации для трех стран: Зимбабве, Кении и Пакистана. При этом вопрос о возможном исключении России из ФИФА или приостановке членства РФС в организации на конгрессе не рассматривался. Также стало известно, что русский язык был утвержден членами ФИФА в качестве одного из шести официальных языков организации, используемых для ведения документации и общения с футбольными союзами отдельных стран.
На конгрессе ФИФА приостановили членство трех стран, голосование по России не проводилось
Конгресс ФИФА утвердил русский язык в качестве одного из официальных
Газзаев - о решениях ФИФА: будем надеяться, это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решения конгресса ФИФА, который не стал рассматривать возможное исключение РФС.
Фото: "Спорт-Экспресс"