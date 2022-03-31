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"Мисс Россия-2003" Лопырева посетит жеребьевку чемпионата мира в Катаре

"Мисс Россия-2003" и бывшая жена нападающего "Динамо" Федора Смолова Виктория Лопырева посетит жеребьевку ЧМ-2022 в Катаре.
Фото: РИА Новости
— Катар — очень закрытая страна. Чтобы въехать, нужно кучу документов заполнять! — написала Лопырёва в своём телеграм-канале.

В 2018 году Лопырева выступала в качестве посла чемпионата мира по футболу, который проходил в России.

С 2012 по 2015 год Лопырева встречалась с действующим нападающим московского "Динамо" Фёдором Смоловым. Зимой 2014 года пара провела символическую свадебную церемонию.

Жеребьевка группового этапа чемпионат мира-2022 состоится сегодня, 1 апреля, в Дохе (Катар).


Теги: Лопырева
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