— Катар — очень закрытая страна. Чтобы въехать, нужно кучу документов заполнять! — написала Лопырёва в своём телеграм-канале.
В 2018 году Лопырева выступала в качестве посла чемпионата мира по футболу, который проходил в России.
С 2012 по 2015 год Лопырева встречалась с действующим нападающим московского "Динамо" Фёдором Смоловым. Зимой 2014 года пара провела символическую свадебную церемонию.
Жеребьевка группового этапа чемпионат мира-2022 состоится сегодня, 1 апреля, в Дохе (Катар).
"Мисс Россия-2003" Лопырева посетит жеребьевку чемпионата мира в Катаре
"Мисс Россия-2003" и бывшая жена нападающего "Динамо" Федора Смолова Виктория Лопырева посетит жеребьевку ЧМ-2022 в Катаре.
Фото: РИА Новости