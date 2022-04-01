— Я полностью солидарен с позицией российского футбольного союза, Россия и РФС часть футбольной семьи, но нам также необходимо бороться за свои права принимать участие на международных турнирах в CAS, — приводит слова Медведева "РБК-Спорт".
В начале марта ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и команды от участия в международных соревнованиях. Российский футбольный союз (РФС) подал иск на это решение в CAS, но он был отклонен.
Сборная России пропустит чемпионат мира-2022, а также предстоящие игры Лиги наций, если решение об отстранении страны не будет отменено.
Гендир "Зенита" Медведев призвал РФС бороться за свои права в CAS
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев призвал РФС бороться за свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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