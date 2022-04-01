Генерал-майор МВД Катара - об ЛГБТ: не можем сменить религию на чемпионат мира

Во время чемпионата мира 2022 в Катаре продолжат соблюдать законы, связанные с ЛГБТ.

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Генерал-майор Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари, председатель контртеррористического комитета МВД Катара заявил, что законы государства продолжат соблюдать, чтобы не выпустить ситуацию на ЧМ-2022 из-под контроля.



В Катаре случаи гомосексуализма уголовно наказуемы – нарушившим закон за это грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф.



"Если вы будете вместе спать или снимать комнату, то нас это не касается. Мы здесь для того, чтобы организовать турнир. Давайте не выходить за рамки личных отношений между этими людьми… Мы не можем поменять законы. Мы не можем сменить религию на 28 дней чемпионата мира", - цитирует Аль-Ансари Associated Press.



Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Для это страны это будет первый мундиаль в качестве хозяйки. На данный момент известны 29 из 32 участников мирового первенства. Жеребьевка соревнования состоится в Дохе 1 апреля.