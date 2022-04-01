В заключительной игре отбора на мировое первенство россияне с минимальным счетом уступили хорватам (0:1), из-за чего опустились на вторую строчку и попали в стыковые матчи. В начале марта была запланирована встреча со сборной Польши, но по решению УЕФА и ФИФА команду России исключили из турнира.
"Если по-русски сказать: мы тогда обосрались. Сыграло еще то, что нас устраивала ничья. Играть надо с настроем, что нужна только победа... Я думаю, если бы было так, мы бы играли, а не отбивались. Психологический фактор тоже очень сильно влияет. В этом матче так и произошло", - заявил футболист"СЭ".
Сборная России начинала квалификацию к мировому первенству в группе со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В 10 матчах подопечные Валерия Карпина набрали 22 очка и со второго месте попали в стыки.
Баринов - о поражении от Хорватии в квалификации ЧМ-2022: по-русски - обосрались
Полузащитник сборной России и "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о поражении национальной команды от Хорватии на отборе к ЧМ-2022.
Фото: РПЛ