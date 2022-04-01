Свищев - о сохранении членства РФС в ФИФА: не хотят терять российский рынок

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал отказ ФИФА от обсуждения вопроса о приостановлении членства РФС в организации.

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Ранее стало известно, что вопрос о приостановлении членства России в ФИФА рассматриваться не будет. При этом "ФИФА не хочет потерять российский рынок, потому что потенциал большой. Плюс в России много денег, много богатых клубов, поэтому потерять Россию – это удар по мировому футболу. Поэтому ФИФА признал русский язык одним из официальных. Если ФИФА выдержит возможный удар после принятого вчерашнего решения, то это будет успех не только российского футбола, но и ФИФА", - заявил Свищев Sport24 Ранее стало известно, что вопрос о приостановлении членства России в ФИФА рассматриваться не будет. При этом сборная России была удалена из стыковых матчей к чемпионату мира 2022. Команда должна была побороться за выход в финал стыков с Польшей.