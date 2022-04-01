Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рубин
0 - 0 0 0
ХимкиПерерыв

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
21:30
КёльнНе начат
П1 2.31X 3.25П2 3.35
Сделать ставку

Свищев - о сохранении членства РФС в ФИФА: не хотят терять российский рынок

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал отказ ФИФА от обсуждения вопроса о приостановлении членства РФС в организации.
Фото: Getty images
"ФИФА не хочет потерять российский рынок, потому что потенциал большой. Плюс в России много денег, много богатых клубов, поэтому потерять Россию – это удар по мировому футболу. Поэтому ФИФА признал русский язык одним из официальных. Если ФИФА выдержит возможный удар после принятого вчерашнего решения, то это будет успех не только российского футбола, но и ФИФА", - заявил Свищев Sport24.

Ранее стало известно, что вопрос о приостановлении членства России в ФИФА рассматриваться не будет. При этом сборная России была удалена из стыковых матчей к чемпионату мира 2022. Команда должна была побороться за выход в финал стыков с Польшей.


Теги: Сборная России ФИФА РФС
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Хьютия ушел из департамента судейства РФС
СМИ: доходы"Ростова" сократились на четверть
Айртон - после ухода из "Спартака": я исполнил свою мечту 4
Кавазашвили - о Дзюбе: я его не уважаю как человека 2
СМИ: Захарян готов выйти на поле в матче с "Краснодаром"
Николсон признан футболистом месяца в "Спартаке"
Молодежка "Спартака" обыграла лидера турнирной таблицы М-Лиги
Хачатурянц - о судьях в РПЛ: важно, чтобы они понимали, что теперь моменты будут трактоваться одинаково 1
Непомнящий: в академии ЦСКА среди молодежи был распространен насвай. Искоренили проблему 3
"Химки" и "Рубин" огласили стартовые составы на матч 23 тура РПЛ
СМИ: Минспорта РФ подготовило указ о новом формате лимита на легионеров в РПЛ 2
Языджи признан лучшим футболистом ЦСКА в феврале-марте 2
СМИ: "Истанбул" намерен подписать Ракицкого и Ордеца
Свищев - о сохранении членства РФС в ФИФА: не хотят терять российский рынок
Баринов - о поражении от Хорватии в квалификации ЧМ-2022: по-русски - обосрались
Генерал-майор МВД Катара - об ЛГБТ: не можем сменить религию на чемпионат мира 5
Орлов - о варианте ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола: хотим играть в Европе. Чего вы тут придумываете? 3
РФС разрешил клубам РПЛ использовать легионеров, которые заявлены в ФНЛ
Пресс-служба "Локомотива": никаких решений относительно контракта Рыбуса не принято 1
"Интер Майами" летом хочет подписать Месси
Источник: "Локомотив" не будет продлевать контракт с Рыбусом 1
Баринов: зимой мог уехать в аренду в Европу. Недавно звонили, сказали, что летом смогут оформить полноценный трансфер 2
Артета стал лучшим тренером марта в АПЛ
Кейн признан лучшим игроком АПЛ в марте. Он повторил рекорд Агуэро
Мостовой: сейчас "Спартак" по игре выглядит поинтереснее, чем "Локомотив"
Каррера: Черышев мог бы стать лучшим решением для замены Айртона в "Спартаке" 6
Экс-арбитр Федотов: не верю, что Айртон уехал из-за судейства. Зареме надо на кого-то все свалить 2
Баринов: то, как себя повел Гисдоль - это некрасиво. Он даже не попрощался с командой 13
Непомнящий: после скандала с Быстровым в "Томи" шутили: "У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели?"
Кузьмичев: диверсионную группу во главе с Цорном нужно отправить домой в Европу 4
Все новости
-